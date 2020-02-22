Google обвинили в слежке за школьниками

Обвинитель утверждает, что Google собирала данные о том, какие сайты посещают ученики школ, какие пароли используют, какие видео смотрят. Кроме того, компания якобы знала списки контактов школьников и другую информацию. Сбор данных шёл на ноутбуках Google Chromebook и с помощью облачных сервисов G Suite, которые предлагаются бесплатно более чем 60% учащихся в Нью-Мексико.

Сама Google обвинения отрицает и называет их «неверными». Прокурор же настаивает, что компания при сборе информации не получила согласие родителей детей младше 13 лет. Данные школьников использовались для коммерческих целей, при этом Google нарушала Закон о защите конфиденциальности детей в интернете.