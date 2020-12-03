Google обвинили в слежке за сотрудниками и незаконных увольнениях

Как пишут СМИ, Google нарушила трудовое законодательство США. Сотрудников, которые пострадали, звали Лоренс Берланд и Кэтрин Спирс. Они в своё время протестовали против решения компании заключить контракт с организацией IRI Consultants, которая, как утверждается, помогает руководству подавлять профсоюзы. Берланд пыталась привлечь других сотрудников к протестам, а Спирс создала всплывающее окно с предупреждением при посещении сайта IRI Consultants. В итоге обеих уволили. Спирс ещё и обвинили в нарушении политики безопасности.

В национальном управлении рассказали, что Google получала доступ к календарям и личным документам уволенных сотрудников.