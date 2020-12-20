Google объяснила причину масштабного сбоя YouTube и других сервисов

Проблемы также коснулись почты Google — Gmail — и Google Docs. На сбой жаловались пользователи по всему миру.

Компания подтвердила, что проблема была в работе службы аутентификации. Эта служба поддерживает уникальный идентификатор для каждой учётной записи. Данные последних хранятся в распределённой базе. Служба может отклонять запросы при обнаружении устаревших данных.

У Google также есть набор инструментов для управления квотами ресурсов, которые выделяются для служб. В октябре начался перевод службы User ID Service на новую систему квот с частичным сохранением старой системы. Во время этого возник первый сбой. В системе остались старые компоненты, которые по ошибке применялись при отправке запросов, а затем возвращались с ошибкой «о нулевом использовании».

После истечения срока льготного периода для принудительного применения новых квот случился ещё более масштабный сбой. Система проверки безопасности не «увидела», что старая система выдавала сценарий нулевой заявленной нагрузки. Всё это привело к изменению квоты для большого числа пользователей и другим проблемам.