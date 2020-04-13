Google объяснила удаление обращения Путина из YouTube

Запись была опубликована на YouTube-канале НТВ. После её исчезновения Роскомнадзор немедленно направил видеохостингу запрос. В нём ведомство заявило, что такие действия являются проявлением цензуры, которая запрещена по Конституции России.

Google восстановила ролик и ответила на претензии Роскомнадзора.

«В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение о блокировке. Видео восстановлено», — сообщили в пресс-службе компании.

Стоит отметить, в Роскомнадзоре также добавили, что в последнее время наблюдали случаи блокирования на глобальных интернет-площадках информации российских СМИ.