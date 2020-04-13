Наука и технологии
Сегодня 19:01
Google объяснила удаление обращения Путина из YouTube
Говорят, произошла ошибка
Сегодня СМИ сообщили, что с видеохостинга пропала видеозапись первого обращения президента России к жителям страны по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Сейчас видео уже восстановили, а Google объяснила удаление обращения Путина из YouTube.
Запись была опубликована на YouTube-канале НТВ. После её исчезновения Роскомнадзор немедленно направил видеохостингу запрос. В нём ведомство заявило, что такие действия являются проявлением цензуры, которая запрещена по Конституции России.
Google восстановила ролик и ответила на претензии Роскомнадзора.
«В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение о блокировке. Видео восстановлено», — сообщили в пресс-службе компании.
Стоит отметить, в Роскомнадзоре также добавили, что в последнее время наблюдали случаи блокирования на глобальных интернет-площадках информации российских СМИ.