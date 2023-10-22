Google обязали выплатить $1 млн женщине за «гендерную дискриминацию»

Роу утверждала, что компания приняла ее на работу на более низкую должность и с более низкой оплатой труда, чем у менее опытных мужчин на аналогичных должностях, а при продвижении по службе ей отказали в пользу менее квалифицированного коллеги-мужчины.

Недавно суд присяжных Нью-Йорка вынес решение в ее пользу, признав, что компания Google действительно осуществляла дискриминацию по половому признаку, и присудил Роу 1,15 млн долларов.

Этот иск был подан спустя почти пять лет после того, как около 20 000 сотрудников Google устроили забастовку, требуя изменений в работе компании с дискриминацией. По данным Bloomberg Law, дело Роу - это первый подобный случай, с которым столкнулась компания Google после протестов сотрудников.