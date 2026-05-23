Google обжаловала решение суда по делу о монополии поиска

Опубликовано 23 мая 2026, 12:041 мин.
Google обжаловала решение суда по делу о монополии поискаКомпания оспаривает выводы суда США
Google подала апелляцию на решение федерального суда Вашингтона, признавшего компанию монополистом на рынке интернет-поиска и связанной рекламы. Речь идет о постановлении 2024 года, согласно которому Google ограничивала конкуренцию за счет многомиллиардных соглашений с производителями устройств, включая Apple, чтобы поисковик компании использовался по умолчанию.
© Ferra.ru
В апелляции Google заявила, что суд допустил юридические ошибки. Компания утверждает, что партнерские соглашения не мешали производителям устройств и браузеров продвигать альтернативные сервисы, включая поисковую систему Bing от Microsoft.
Суд ранее также обязал Google делиться частью поисковых данных с конкурентами, в том числе с разработчиками ИИ-сервисов, среди которых упоминалась OpenAI. Если апелляция будет отклонена, компания сможет обратиться в Верховный суд США.