Google обжалует решение суда ФРГ по ошибкам в ИИ-ответах

Суд в Мюнхене ранее постановил, что созданные системой AI Overviews материалы считаются контентом самой Google. Иск подали два немецких издателя, заявившие, что ИИ-сводки связывали их с мошенническими схемами и сомнительными практиками.

В Google считают решение ошибочным и планируют подать апелляцию. Компания отмечает, что большинство ответов AI Overviews формируются корректно, но допускает случаи потери контекста или неверной интерпретации данных из интернета.