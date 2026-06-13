Google обжалует решение суда ФРГ по ошибкам в ИИ-ответах

Опубликовано 13 июня 2026, 20:401 мин.
Google обжалует решение суда ФРГ по ошибкам в ИИ-ответахСпор касается системы AI Overviews
Компания Google намерена оспорить решение суда в Германии, признавшего ее ответственной за ложные утверждения, которые могут появляться в ИИ-сводках AI Overviews. Разбирательство может повлиять на подход других разработчиков искусственного интеллекта.
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Суд в Мюнхене ранее постановил, что созданные системой AI Overviews материалы считаются контентом самой Google. Иск подали два немецких издателя, заявившие, что ИИ-сводки связывали их с мошенническими схемами и сомнительными практиками.
В Google считают решение ошибочным и планируют подать апелляцию. Компания отмечает, что большинство ответов AI Overviews формируются корректно, но допускает случаи потери контекста или неверной интерпретации данных из интернета.
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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