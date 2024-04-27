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Наука и технологии
Опубликовано 27 апреля 2024, 15:47
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Google официально стала стоить $2 триллиона на фоне развития ИИ

И внимания со стороны регулирующих органов
Материнская компания Google, Alphabet, официально достигла рыночной стоимости в 2 триллиона долларов, что является значительным событием для технологического гиганта. И это на фоне развития генеративного искусственного интеллекта и проблем с регуляторами.
Google официально стала стоить $2 триллиона на фоне развития ИИ
© Ferra

ИИ стал одним из основных направлений деятельности Google, что привело к внутренней реструктуризации и запуску собственной модели ИИ Gemini. Инвесторы, похоже, это одобрили, и цена акций Google резко выросла.

Хотя Google еще не готова к монетизации поисковых ответов, созданных искусственным интеллектом, она находит способы использовать его для целевой рекламы и генерировать «потоки» прибыли. Существующие основные направления бизнеса остаются сильными: в первом квартале 2024 года выручка увеличилась на 15% по сравнению с предыдущим годом. Однако увольнения могут замедлиться после того, как в начале этого года Google потратила на них значительные средства.

Другие направления, такие как YouTube Shorts, демонстрируют многообещающие результаты: число авторов, загружающих контент, увеличилось на 50%, а уровень монетизации вырос на 12%.

Google I/O, конференция разработчиков компании, назначена на 14 мая, где ожидаются дальнейшие анонсы.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Alphabet
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