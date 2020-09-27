Google ограничит время бесплатных видеозвонков в своём сервисе

До тех пор Google позволяет пользоваться сервисом бесплатно неограниченное количество времени. Пользователи с аккаунтом Google могут создавать видеоконференции с общим числом участников до 100 человек.

После 30 сентября также исчезнут дополнительные функции для клиентов Education. Они ранее могли создавать видеозвонки с 250 участниками и «живые» трансляции на 100 000 человек. Кроме того, Google позволяла сохранить записи видеозвонков на Google Drive. Обычно эти функции доступны платным пользователям enterprise.

Сервисы для видеозвонков приобрели популярность во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В апреле Google Meet мог похвастаться 100 млн ежедневных пользователей.