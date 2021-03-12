Наука и технологии
Сегодня в 19:42
Google опровергла слова Роскомнадзора о сбое своих сервисов
Говорит, что проблема была на стороне местного провайдера
В среду Роскомнадзор заявил, что начинает замедлять в России Twitter. После этой новости государственные и другие сайты стали недоступны. В частности, сбои наблюдались у YouTube и Google. В Роскомнадзоре сказали, что проблемы с доступом были связаны с аварией в центре обработки данных в Страсбурге, а не с мерами против Twitter. Google сегодня опровергла эту информацию.
Американская компания заявила, что сбои в работе её сервисов в России не были связаны с аварией.
Проведя тщательное расследование, мы не нашли свидетельств, которые указывали бы на то, что пожар в дата-центре (хостинг-провайдера) OVH или инфраструктуре Google стал причиной этого инцидента. Мы считаем, что причиной инцидента была неправильная конфигурация настройки маршрутизаторов сторонним местным интернет-провайдером.