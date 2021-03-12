Google опровергла слова Роскомнадзора о сбое своих сервисов

В среду Роскомнадзор заявил, что начинает замедлять в России Twitter. После этой новости государственные и другие сайты стали недоступны. В частности, сбои наблюдались у YouTube и Google. В Роскомнадзоре сказали, что проблемы с доступом были связаны с аварией в центре обработки данных в Страсбурге, а не с мерами против Twitter. Google сегодня опровергла эту информацию.