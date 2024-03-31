Google.org влила $20 млн для развития ИИ в добрых делах

Эта инициатива направлена на расширение возможностей некоммерческих организаций путем финансирования разработки инструментов генеративного ИИ, которые решают «реальные проблемы». В число бенефициаров входят такие разнообразные организации, как Quill.org.

Программа не ограничивается только финансовой поддержкой. Участвующие в ней некоммерческие организации получат комплексную систему поддержки, включающую техническое обучение, семинары, программы наставничества и специальных «тренеров по ИИ». Google.org еще больше расширит свое участие в программе, направив группы своих сотрудников для работы с тремя выбранными некоммерческими организациями — Tarjimly, Benefits Data Trust и mRelief — на срок до шести месяцев. Эти команды будут предоставлять экспертные рекомендации и ресурсы.

У Google.org, очевидно, все еще впереди, поэтому ждем информации о распределении средств.