Google оштрафовали в США на $1,375 млрд за нарушение конфиденциальности данных

Компания обвинялась в незаконном сборе данных пользователей, включая геолокацию, поисковые запросы в режиме инкогнито и биометрические данные, такие как голосовые «отпечатки» и черты лица, без их согласия. Это крупнейшее урегулирование, достигнутое одним штатом против Google за подобные нарушения.

Иски основаны на законах Техаса о защите данных и запрете недобросовестных торговых практик. Один из них касался сбора биометрических данных через такие продукты, как Google Photos, без уведомления пользователей, что нарушает закон штата о биометрических идентификаторах. Другой иск утверждал, что Google вводил пользователей в заблуждение, продолжая отслеживать их действия в режиме инкогнито.

Google не признал вину и не обязан менять продукты.