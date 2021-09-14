Google оштрафовали за навязывание Android

Южнокорейское ведомство, которое называется корейской комиссией по справедливой торговле (KFTC), расследует дело Google ещё с 2016 года. Компанию обвиняют в том, что она не даёт местным производителям смартфонов, в том числе Samsung и LG, использовать другие операционные системы, кроме Android.

Как утверждает KFTC, Google требует от производителей заключения «соглашения о борьбе с дроблением (AFA)». По нему производителям нельзя устанавливать на устройства модифицированные версии Android и самим модифицировать систему.

Помимо этого, KFTC расследует факты принуждения Google к использованию Google Play, недобросовестной продажи цифровой рекламы и новой политике выставления счетов.

Google решила обжаловать штраф.