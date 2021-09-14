Google оштрафовали за навязывание Android

Наука и технологии
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Google оштрафовали за навязывание AndroidВ Южной Корее
Южнокорейская антимонопольная служба оштрафовала Google примерно на $176,8 млн за то, что компания заставляет производителей смартфонов использовать только Android.
Южнокорейское ведомство, которое называется корейской комиссией по справедливой торговле (KFTC), расследует дело Google ещё с 2016 года. Компанию обвиняют в том, что она не даёт местным производителям смартфонов, в том числе Samsung и LG, использовать другие операционные системы, кроме Android.
Как утверждает KFTC, Google требует от производителей заключения «соглашения о борьбе с дроблением (AFA)». По нему производителям нельзя устанавливать на устройства модифицированные версии Android и самим модифицировать систему.
Помимо этого, KFTC расследует факты принуждения Google к использованию Google Play, недобросовестной продажи цифровой рекламы и новой политике выставления счетов.
Google решила обжаловать штраф.