Google оштрафовали за тайное использование мобильного интернета людей

По данным истцов, Android передавала информацию на серверы Google даже тогда, когда смартфон не использовался и все приложения были закрыты. Эти передачи происходили через мобильный интернет, хотя могли бы дожидаться подключения к Wi-Fi.

Эксперимент показал, что обычный смартфон с заводскими настройками отправлял и получал почти 9 МБ данных в день, при этом 94% трафика было связано с Google. Передавались, в основном, журналы работы системы, список открытых приложений и состояние сети.

Суд посчитал это нарушением закона и обязал Google выплатить компенсацию.

Google планирует подать апелляцию и утверждает, что передаваемые данные нужны для стабильной и безопасной работы Android. Также компания заявляет, что пользователи соглашаются с этим в условиях использования.