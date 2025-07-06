Наука и технологии
Опубликовано 06 июля 2025, 18:00
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Google оштрафовали за тайное использование мобильного интернета людей

Нашли скрытую передачу данных через мобильный интернет
Суд в Калифорнии обязал Google выплатить $ 314 миллионов за то, что компания использовала мобильный интернет пользователей Android без их согласия. Иск был подан ещё в 2019 году, а решение вынесли после судебного разбирательства в июне 2025 года.
Google оштрафовали за тайное использование мобильного интернета людей

© Ferra.ru

По данным истцов, Android передавала информацию на серверы Google даже тогда, когда смартфон не использовался и все приложения были закрыты. Эти передачи происходили через мобильный интернет, хотя могли бы дожидаться подключения к Wi-Fi.

Эксперимент показал, что обычный смартфон с заводскими настройками отправлял и получал почти 9 МБ данных в день, при этом 94% трафика было связано с Google. Передавались, в основном, журналы работы системы, список открытых приложений и состояние сети.

Суд посчитал это нарушением закона и обязал Google выплатить компенсацию.

Google планирует подать апелляцию и утверждает, что передаваемые данные нужны для стабильной и безопасной работы Android. Также компания заявляет, что пользователи соглашаются с этим в условиях использования.

Источник:thehackernews
Автор:Максим Многословный
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