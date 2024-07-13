Google оснастила робота своим ИИ Gemini: это всё меняет

Обладая способностью обрабатывать видео и текст, Gemini позволяет роботу ориентироваться в сложных средах и выполнять задачи на основе инструкций на обычном языке. Например, когда роботу предлагается найти место для письма, он ловко находит и направляет пользователя к соответствующим местам, например к доске в офисе.

Согласно исследовательскому документу DeepMind, робот достигает 90 % точности в навигации по офисному пространству, отвечая даже на такие тонкие запросы, как поиск личных вещей.

Эта рзаработка подчеркивает расширение роли больших языковых моделей за пределы традиционных сайтов и приложений, прокладывая путь к созданию роботов на базе ИИ, способных к практическому и интуитивному взаимодействию в реальных условиях, пишут эксперты.