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Google отказалась от амбициозного проекта по бесплатному Wi-Fi для жителей планеты
Компания не нашла способ монетизировать проект
СМИ сообщили, что Google отказалась от амбициозного проекта Station по бесплатному Wi-Fi для жителей планеты. Дело в удешевлении мобильного интернета и невозможности найти устойчивую бизнес-модель.
Представители компании рассказали, что необходимости в Station больше нет. Впервые о проекте Google сообщила в 2016 году. Тогда компания амбициозно заявила, что намерена обеспечить доступ к интернету по всему миру.
Однако за годы работы над проектом Google поняла, что не может найти устойчивую модель дальнейшего развития бизнеса. Компании не удалось придумать и хороший способ монетизации.
В текущем году Google свернёт Station по всему миру. Существующие станции для проекта компания хочет передать партнёрам, чтобы те остались полезными для общества.