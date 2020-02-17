Google отказалась от амбициозного проекта по бесплатному Wi-Fi для жителей планеты

Представители компании рассказали, что необходимости в Station больше нет. Впервые о проекте Google сообщила в 2016 году. Тогда компания амбициозно заявила, что намерена обеспечить доступ к интернету по всему миру.

Однако за годы работы над проектом Google поняла, что не может найти устойчивую модель дальнейшего развития бизнеса. Компании не удалось придумать и хороший способ монетизации.

В текущем году Google свернёт Station по всему миру. Существующие станции для проекта компания хочет передать партнёрам, чтобы те остались полезными для общества.