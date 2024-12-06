Google открыла доступ к ИИ-инструменту создания видео из обычного текста

Опубликовано 06 декабря 2024, 07:301 мин.
Google открыла доступ к ИИ-инструменту создания видео из обычного текстаДля узкого круга пользователей
Google открыла частный доступ к своим генеративным моделям искусственного интеллекта Veo и Imagen 3 для пользователей облачного сервиса Vertex AI Google Cloud. Модель Veo, доступная с сегодняшнего дня, позволяет пользователям создавать видеоролики из текстовых запросов и изображений. Imagen 3, новейшая модель преобразования текста в изображение, появится на следующей неделе.
Veo может создавать видеоролики в формате 1080p продолжительностью более минуты, используя в качестве основы изображения, сгенерированные тем же ИИ или предоставленные пользователем. Однако модель не безупречна. В демонстрационных видеороликах Google показаны такие проблемы, как «непоследовательная логика причин и следствий», пишут СМИ. Например зефир, который не обугливается возле костра.
Imagen 3 обещает значительные улучшения по сравнению с предыдущими версиями, с лучшим освещением, детализацией и меньшим количеством визуальных артефактов. Но и здесь остаются ограничения, если верить тестерам.