Google открыла доступ к ИИ-инструменту создания видео из обычного текста

Veo может создавать видеоролики в формате 1080p продолжительностью более минуты, используя в качестве основы изображения, сгенерированные тем же ИИ или предоставленные пользователем. Однако модель не безупречна. В демонстрационных видеороликах Google показаны такие проблемы, как «непоследовательная логика причин и следствий», пишут СМИ. Например зефир, который не обугливается возле костра.

Imagen 3 обещает значительные улучшения по сравнению с предыдущими версиями, с лучшим освещением, детализацией и меньшим количеством визуальных артефактов. Но и здесь остаются ограничения, если верить тестерам.