Google открыла новый ИИ-кампус. Чем подростки будут в нем заниматься

Участники программы получат практический опыт в области искусственного интеллекта и машинного обучения под наставничеством DeepMind, занимающейся разработкой искусственного интеллекта в Google. Программа также будет направлена на решение реальных задач, интегрируя ИИ в такие области, как здравоохранение, социальные науки и искусство. Стармер назвал запуск программы «сейсмическим моментом», подчеркнув, что она способна вдохновить студентов, особенно из неблагополучных слоев населения, на карьеру в области ИИ.

Управляющий директор Google в Великобритании и Ирландии Дебби Вайнштейн объявила о выделении 865 000 фунтов стерлингов на инициативу по повышению «грамотности» в области ИИ. Программа, осуществляемая фондом Raspberry Pi Foundation и Parent Zone, будет готовить учителей и, как ожидается, к 2026 году охватит более 250 000 учащихся.