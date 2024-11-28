Наука и технологии
Опубликовано 28 ноября 2024, 22:30
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Google открыла новый ИИ-кампус. Чем подростки будут в нем заниматься

Премьер-министр Великобритании открыл в Лондоне ИИ-кампус при поддержке Google
В среду премьер-министр Великобритании Кир Стармер торжественно открыл в Камдене первый в Лондоне ИИ-кампус, финансируемый Google, цель которого — обучить молодых людей «жизненно важным навыкам в области искусственного интеллекта». Кампус, созданный в партнерстве с местными властями и Google, уже начал двухлетнюю пилотную программу для 32 студентов в возрасте 16−18 лет.
Google открыла новый ИИ-кампус. Чем подростки будут в нем заниматься
© Ferra

Участники программы получат практический опыт в области искусственного интеллекта и машинного обучения под наставничеством DeepMind, занимающейся разработкой искусственного интеллекта в Google. Программа также будет направлена на решение реальных задач, интегрируя ИИ в такие области, как здравоохранение, социальные науки и искусство. Стармер назвал запуск программы «сейсмическим моментом», подчеркнув, что она способна вдохновить студентов, особенно из неблагополучных слоев населения, на карьеру в области ИИ.

Управляющий директор Google в Великобритании и Ирландии Дебби Вайнштейн объявила о выделении 865 000 фунтов стерлингов на инициативу по повышению «грамотности» в области ИИ. Программа, осуществляемая фондом Raspberry Pi Foundation и Parent Zone, будет готовить учителей и, как ожидается, к 2026 году охватит более 250 000 учащихся.

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
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