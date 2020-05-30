Google отложила анонс Android 11 из-за протестов в США

Компания-владелец Google — Alphabet в субботу заявила, что откладывает презентацию операционной системы на следующей неделе.

«Мы очень хотим рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время для праздника», — заявили в компании.

Пока в Google не назвали новую дату презентации. Всё, что известно — детали об операционной системе объявят «скоро».

Напомним, протесты в США начались из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Это событие вызвало волну возмущения среди жителей Миннеаполиса. Сейчас волнения уже переросли в беспорядки.