Google отложила запуск искусственного интеллекта Bard из-за законов Евросоюза

Ирландская комиссия по защите данных (DPC) заявила, что Google не предоставила достаточной информации о проблемах конфиденциальности до запуска, и программное обеспечение обязано соответствовать закону о защите персональных данных, прежде чем оно будет разрешено в ЕС.

DPC задала Google дополнительные вопросы о защите данных и ожидает ответа, прежде чем выдать разрешение. Google подчеркнула свою готовность взаимодействовать с экспертами, регуляторами и политиками для обеспечения «ответственного» запуска Bard в ЕС.