Google отложила запуск искусственного интеллекта Bard из-за законов Евросоюза

Google отложила запуск искусственного интеллекта Bard из-за законов ЕвросоюзаВ данном случае «виновата» Ирландия
Компания Google столкнулась с трудностями в выпуске своего чат-бота Bard в Европейском союзе (ЕС) из-за опасений по поводу законов о защите данных. Ирландские регулирующие органы выразили беспокойство по поводу того, что чат-бот не соответствует нормам ЕС о конфиденциальности.
Ирландская комиссия по защите данных (DPC) заявила, что Google не предоставила достаточной информации о проблемах конфиденциальности до запуска, и программное обеспечение обязано соответствовать закону о защите персональных данных, прежде чем оно будет разрешено в ЕС.
DPC задала Google дополнительные вопросы о защите данных и ожидает ответа, прежде чем выдать разрешение. Google подчеркнула свою готовность взаимодействовать с экспертами, регуляторами и политиками для обеспечения «ответственного» запуска Bard в ЕС.