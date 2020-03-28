Наука и технологии
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Google отменит первоапрельские шутки из-за пандемии
Больше никакого веселья
Каждый год 1 апреля многие компании подключаются к всеобщему веселью и шутят с пользователями сети. В прошлом году, например, Google «анонсировала» новую возможность Google Assistant общаться с растениями, в частности с тюльпанами. В этом же году компания отменит первоапрельские шутки из-за пандемии коронавируса.
Google заявила, что не будет проводить в 2020 свои первоапрельские розыгрыши. Компания решила отойти от традиций «из уважения ко всем тем, кто борется с пандемией COVID-19 (прим. коронавирусной инфекцией нового типа)». В Google заявили, что высшая цель компании — быть полезными людям. Поэтому IT-гигант призвал приберечь шутки для следующего апреля, который «без сомнения будет ярче, чем этот».