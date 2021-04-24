Наука и технологии
Сегодня в 15:46
Google ответила на обвинения России в цензуре на YouTube
Утверждает, что не относится предвзято ни к кому
Сегодня Роскомнадзор обвинил YouTube в неудалении запрещённых материалов и в том, что видеоплатформа занимается цензурой, блокируя ролики российских СМИ. Американская компания ответила на эти обвинения.
Как сообщила Google изданию РБК, политика компании по отношению к контенту универсальна. Её системы модерации непредвзяты и последовательны вне зависимости от политических взглядов. При этом Роскомнадзор заявил, что YouTube блокирует ролики, которые «доносят до зрителей отличающуюся от принятой на западе позицию».
В Google же добавили, что прилагают все усилия для защиты пользователей. Компания уточнила, что рассматривает государственные запросы на удаление контента, «поданные с соблюдением применимых правовых процедур и придерживаясь нашей философии транспарентности».
Google подчеркнула, что Россия важна для компании. Поэтому американский техгигант готов к диалогу с регуляторами.