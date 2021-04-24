Google ответила на обвинения России в цензуре на YouTube

Как сообщила Google изданию РБК, политика компании по отношению к контенту универсальна. Её системы модерации непредвзяты и последовательны вне зависимости от политических взглядов. При этом Роскомнадзор заявил, что YouTube блокирует ролики, которые «доносят до зрителей отличающуюся от принятой на западе позицию».

В Google же добавили, что прилагают все усилия для защиты пользователей. Компания уточнила, что рассматривает государственные запросы на удаление контента, «поданные с соблюдением применимых правовых процедур и придерживаясь нашей философии транспарентности».

Google подчеркнула, что Россия важна для компании. Поэтому американский техгигант готов к диалогу с регуляторами.