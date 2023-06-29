Google ответила на обвинения в «рекламных мошенничествах»

Adalytics также обнаружила случаи, когда реклама располагалась в стороне от основного контента, шла без звука или не соответствовала стандартам качества Google. В отчете говорится, что таким образом рекламодатели платили больше, чем должны были.

Руководитель отдела глобальных видеорешений Google Марвин Рено отверг выводы отчета, заявив, что Adalytics использовала ненадежные методики.

Спор возник в связи с тем, что материнская компания Google - Alphabet - сталкивается с пристальным вниманием к своей рекламной практике, включая недавний судебный иск Министерства юстиции и антимонопольные претензии со стороны Европейского союза.