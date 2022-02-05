Google передала местоположение двух пользователей Android по требованию ФБР

На фоне широких акций гражданского неповиновения в Сиэтле и других регионах страны два человека бросили самодельные зажигательные бомбы в задний вход штаб-квартиры Гильдии офицеров полиции Сиэтла.

Хотя само здание не получило значительных повреждений в результате нападения, инцидент вызвал значительную реакцию полиции. Судебные документы показывают, что ФБР потребовало от Google информацию о местоположении двух подозреваемых. ФБР использовало ордер на предоставление геоданных, чтобы узнать где находятся устройства Android, которые находились вблизи места попытки поджога до и после нее. На следующий день Google выполнил запрос.

Представитель Google сообщил изданию The Verge, что, как и в случае со всеми запросами правоохранительных органов, “у нас есть строгий процесс, который призван защитить конфиденциальность наших пользователей и одновременно поддержать важную работу правоохранительных органов”.