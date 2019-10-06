Google перестала сканировать лица бездомным после тонны критики

Как пишет The Verge, самым значимым стало письмо прокурора Атланты, в котором она обвинила Google в использовании «наиболее уязвимых групп населения для продвижения коммерческих интересов».

Известно, что компания собирала биометрические данные для того, чтобы улучшить технологию распознавания лица в новых устройствах. Все изображения Google использует для обучения нейросетей.

Напомним, что ничего не подозревающим бездомным (и не только им, но и ещё и студентам, например) сотрудники подрядчика Google давали за участие в тесте сертификат на $5 в Starbucks. О сути теста людям ничего не сообщали.