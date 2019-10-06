Наука и технологии
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Google перестала сканировать лица бездомным после тонны критики
Эти действия назвали неэтичными
Помните историю про то, как Google собирала биометрические данные бездомных, а именно сканы их лиц, не сообщая им, что делает это? После того, как СМИ растиражировали новость, IT-гигант решил приостановить программу сбора данных.
Как пишет The Verge, самым значимым стало письмо прокурора Атланты, в котором она обвинила Google в использовании «наиболее уязвимых групп населения для продвижения коммерческих интересов».
Известно, что компания собирала биометрические данные для того, чтобы улучшить технологию распознавания лица в новых устройствах. Все изображения Google использует для обучения нейросетей.
Напомним, что ничего не подозревающим бездомным (и не только им, но и ещё и студентам, например) сотрудники подрядчика Google давали за участие в тесте сертификат на $5 в Starbucks. О сути теста людям ничего не сообщали.
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