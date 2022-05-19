Google перевезла большую часть своих сотрудников из России

Хоть большая часть сотрудников Google и покинула Россию, другая решила уволиться из компании и остаться в стране. WSJ считает, что такие отъезды лишь подчеркивают ухудшение отношений Москвы с западными IT-компаниями с тех пор, как началась спецоперация на Украине.

Издание считает, что такие шаги фактически означают прекращение коммерческого присутствия Google в России. И если дальше верить их информации, то сотрудников компании в России в ближайшее время не останется. Но опять-таки, нужно подождать официальной информации.