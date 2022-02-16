Google планирует ограничить сбор данных Android-пользователей в рекламных целях

В настоящее время каждому устройству Android присваивается уникальный идентификатор, известный как "рекламный ID", который используется для создания профиля пользователя Android, который разработчики могут использовать для целевой рекламы в приложении. Но после введения нововведений рекламный идентификатор будет постепенно отменен в пользу альтернативных механизмов таргетинга, которые, по словам Google, будут более благоприятны для конфиденциальности пользователей, говорится в сообщении компании.

Пока неясно, в какой именно форме это произойдет, однако Google заявила, что будет работать с разработчиками, чтобы найти оптимальный подход. На странице информации для разработчиков Android о "песочнице конфиденциальности" в настоящее время перечислены четыре предложения, в том числе система рекламы на основе тем и интересов и реализация API FLEDGE в Chrome, позволяющая разработчикам нацеливать пользовательскую аудиторию без необходимости передавать данные пользователей третьим лицам.