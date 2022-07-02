Google поймали на передаче данных российской компании, находящейся под санкциями

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Google поймали на передаче данных российской компании, находящейся под санкциямиКомпания уже приняла меры
Стало известно, что Google передавала пользовательские данные российской рекламной компании RuTarget даже после того, как в апреле США ввели против последней санкции.
Google должна была прекратить делиться данными с RuTarget после того, как были объявлены санкции. Но согласно ProPublica и Adalytics, этого не произошло.
ProPublica сообщает, что Google продолжала делиться с RuTarget такой информацией, как уникальные идентификаторы мобильных телефонов, IP-адреса, данными о местоположении и интересах пользователей, а также об их онлайн-активности на украинских веб-сайтах.
В Google уже заявили, что обязуются соблюдать все законы о санкциях. Компания проверила рассматриваемые организации и предприняла соответствующие меры. RuTarget также запретили использовать несанкционированные организации в России для покупки рекламы у Google.