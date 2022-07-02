Google поймали на передаче данных российской компании, находящейся под санкциями

Google должна была прекратить делиться данными с RuTarget после того, как были объявлены санкции. Но согласно ProPublica и Adalytics, этого не произошло.

ProPublica сообщает, что Google продолжала делиться с RuTarget такой информацией, как уникальные идентификаторы мобильных телефонов, IP-адреса, данными о местоположении и интересах пользователей, а также об их онлайн-активности на украинских веб-сайтах.

В Google уже заявили, что обязуются соблюдать все законы о санкциях. Компания проверила рассматриваемые организации и предприняла соответствующие меры. RuTarget также запретили использовать несанкционированные организации в России для покупки рекламы у Google.