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Google Поиск будет признавать неудачу, если не сможет найти ничего подходящего по запросу

Надо уметь признавать свои слабости
Google Поиск будет признавать неудачу, если не сможет найти ничего подходящего по запросу. Причём речь не о случаях, когда в поисковую строку введено что-то совсем бессмысленное, а о ситуациях, когда по-настоящему релевантной информации по вопросу нет.

Об этом команда Google сообщила в своём блоге. Пост начинается с того, что авторы признают: у каждого бывало такое, когда ты что-то ищешь, но результаты поиска совершенно не связаны с вопросом.

Разработчики напомнили, что продолжают совершенствовать поиск, чтобы он умел лучше распознавать написанное и лучше понимать естественный язык. Тем не менее, может быть такое, что в сети просто нет нужной информации.

Поэтому команда Google начала разворачивать новую опцию (сначала в США). В случае отсутствия подходящей информации в поисковой выдаче будет отображаться честное сообщение — «Похоже, что не существует подходящего ответа на ваш запрос». Пользователь при этом всё равно сможет посмотреть всё, что нашлось. Система также предложит альтернативные варианты поиска и подскажет, как можно переформулировать запрос.

Google

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