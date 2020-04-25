Google Поиск будет признавать неудачу, если не сможет найти ничего подходящего по запросу

Об этом команда Google сообщила в своём блоге. Пост начинается с того, что авторы признают: у каждого бывало такое, когда ты что-то ищешь, но результаты поиска совершенно не связаны с вопросом.

Разработчики напомнили, что продолжают совершенствовать поиск, чтобы он умел лучше распознавать написанное и лучше понимать естественный язык. Тем не менее, может быть такое, что в сети просто нет нужной информации.

Поэтому команда Google начала разворачивать новую опцию (сначала в США). В случае отсутствия подходящей информации в поисковой выдаче будет отображаться честное сообщение — «Похоже, что не существует подходящего ответа на ваш запрос». Пользователь при этом всё равно сможет посмотреть всё, что нашлось. Система также предложит альтернативные варианты поиска и подскажет, как можно переформулировать запрос.