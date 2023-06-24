Google Поиск станет более «человечным»: как это будет работать

Google Поиск станет более «человечным»: как это будет работатьРезультаты поиска буду отбираться от мнения, например, блогеров
Google представил новый поисковый фильтр под названием «Перспективы», предназначенный для предоставления пользователям информации с форумов и платформ социальных сетей.
Эта функция была анонсирована вместе с разработкой поиска SGE на Google I/O 2023. «Перспективы» появляется в виде вкладки рядом с другими фильтрами, такими как «Изображения» и «Карты», когда соответствующие запросы могут воспользоваться мнениями, которыми делятся другие пользователи.
Он включает в себя разнообразный контент, такой как видео, изображения и письменные сообщения с таких платформ, как YouTube, TikTok, Reddit и Quora.
Мобильный пользовательский интерфейс отображает карточки в формате прокручиваемой ленты, а дополнительные сведения о создателях контента доступны в нижней части каждой карточки.
Кроме того, Google планирует обновить свои алгоритмы ранжирования, чтобы лучше понимать и находить контент, созданный на основе личных или экспертных мнений.