Google Поиск станет более «человечным»: как это будет работать

Он включает в себя разнообразный контент, такой как видео, изображения и письменные сообщения с таких платформ, как YouTube, TikTok, Reddit и Quora.

Мобильный пользовательский интерфейс отображает карточки в формате прокручиваемой ленты, а дополнительные сведения о создателях контента доступны в нижней части каждой карточки.

Кроме того, Google планирует обновить свои алгоритмы ранжирования, чтобы лучше понимать и находить контент, созданный на основе личных или экспертных мнений.