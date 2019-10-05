Наука и технологии
Сегодня 13:45
Google показала «кладбище» своих сервисов
«Убийца собственных сервисов» признаёт кровожадность
Google называют «убийцей собственных сервисов», и можно догадаться, почему. Компания успела закрыть уже 180 своих сервисов, в том числе фоторедактор Picasa и соцсеть Google+. Теперь можно посмотреть на их «могилки». Причём не виртуальные.
Физическое «кладбище» создали сотрудники офиса Google в Сиэтле. Хеллоуин же. Получилась по-своему милая инсталляция. На надгробиях можно рассмотреть следующие сервисы: Picasa, RSS-агрегатор Google Reader, инструмент для соцсетей Google Buzz, гибрид мессенджеров и почтового клиента Google Wave, соцсеть Orkut, Google+.
Сотрудница, поделившаяся снимков «кладбища» в Twitter, отметила: «Не могу понять, это жутко или просто грустно?».
Dana Fried
Все «убитые» компанией сервисы, можно посмотреть на этом сайте — Google Graveyard («Кладбище Google»).
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