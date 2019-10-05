Google показала «кладбище» своих сервисов

Физическое «кладбище» создали сотрудники офиса Google в Сиэтле. Хеллоуин же. Получилась по-своему милая инсталляция. На надгробиях можно рассмотреть следующие сервисы: Picasa, RSS-агрегатор Google Reader, инструмент для соцсетей Google Buzz, гибрид мессенджеров и почтового клиента Google Wave, соцсеть Orkut, Google+.

Сотрудница, поделившаяся снимков «кладбища» в Twitter, отметила: «Не могу понять, это жутко или просто грустно?».