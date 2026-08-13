Google показала свой трекер Pixel Tag. Аналог Apple Air Tag оценили в 35 евро

Опубликовано 13 августа 2026, 17:181 мин.
Google показала свой трекер Pixel Tag. Аналог Apple Air Tag оценили в 35 евроС новейшим Bluetooth
Google анонсировала собственный трекер. Устройство получило название Pixel Tag и составит конкуренцию Apple AirTag. Цена 35 евро, в продаже появится 11 ноября.
По форме Pixel Tag напоминает тонкую продолговатую пластинку со скруглёнными углами. Как и у AirTag, в корпусе нет отверстия для верёвочки (нужен чехол).
На корпусе есть кнопка. Она пригодится, если сам трекер в руках, а телефон потерялся где-то дома. Нажатие заставит смартфон издать звуковой сигнал.
Питание обеспечивает батарейка типа CR2032. Её, по заверению Google, легко заменить самостоятельно.
В основе работы лежит сеть Google Find Hub. Та же система, что помогает находить телефоны и наушники. Для точного определения местоположения Pixel Tag использует сразу две технологии: сверхширокополосную связь и стандарт Bluetooth 6.0.