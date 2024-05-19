Google похвалилась преимуществами своего ИИ — Gemini AdvancedУсовершенствования и новые функции
Загрузка файлов и расширенный анализ данных
Gemini Pro 1.5 позволяет пользователям загружать большие документы непосредственно в ИИ для обобщения или ответов на вопросы. ИИ способен обрабатывать до 1 500 страниц PDF-файлов или 100 электронных писем. Позже в этом году модель будет расширена до двух миллионов токенов.
Расширенное планирование маршрутов
Планирование маршрутов Gemini Advanced использует интеграцию с Gmail и Календарем для создания подробных расписаний. Например, пользователи могут запросить индивидуальный план поездки, включающий информацию о рейсах и отелях, предпочтениях в еде и мероприятиях, таких как художественные галереи или рестораны морепродуктов.
Персонализация
Новая функция Gems позволяет пользователям создавать индивидуальные ИИ-помощники для выполнения конкретных задач, например помощника на кухне, репетитора по математике или товарища по спортзалу. Пользователи предоставляют инструкции по настройке этих помощников, которые могут получать доступ к содержимому Google Drive, Gmail и других приложений.