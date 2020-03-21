Google полностью отменила свою крупнейшую конференцию из-за коронавируса

В начале марте стало известно, что I/O 2020 не будет проводиться в традиционном офлайн-формате. До этого мероприятие ожидали с 12 по 14 мая в Сан-Франциско. Почти две недели назад Google заявила, что будет искать альтернативные методы проведения конференции.

Однако в последнем объявлении на сайте I/O указано, что мероприятие не состоится ни в каком формате. Компания объясняет это решение беспокойством о здоровье сотрудников и местного населения.

В Google пообещали, что найдут другие способы поделиться обновлениями своих продуктов. Возможно, через блоги разработчиков и форумы.