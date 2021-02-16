Наука и технологии
Сегодня в 18:03
Google получила рекордное число запросов властей на доступ к данным пользователей в 2020 году
Компания передаёт государству данные о местоположении и др.
Исследование Atlas VPN показало, что в первой половине 2020 года компания Google получила рекордное число запросов на доступ к данным пользователей. Они поступали от правительственных органов.
Количество запросов выросло на 17 847. Это на 21% больше, чем было во второй половине 2019 года. Число интернет-пользователей, которых касались эти запросы, увеличилось со 175 712 до 235 449 — то есть на 34%.
Google одобрила 76% от всех запросов в первой половине 2020 года. Аналитики отметили, что компания с каждым годом одобряет всё больше и больше запросов последние пять лет.
Google располагает множеством критических данных о пользователях, в том числе об их геолокации, почтовых сообщениях и истории поиска. Это значит, что государство может тоже получить доступ к этой информации по запросу.