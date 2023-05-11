Google поможет «заменить» собственных программистов: анонс ИИ-инструмента

Разработчики могут задавать Studio Bot вопросы об общих API и получать советы, не делясь своим кодом. Однако Google предупреждает, что, будучи экспериментальным проектом, Studio Bot может иногда предоставлять неточную или неполную информацию.

Кроме того, Google также сообщил о планах по запуску инструмента генерации кода на основе Codey, аналогичного Copilot от GitHub, в рамках своей более широкой инициативы по внедрению искусственного интеллекта в различные инструменты и сервисы разработки.