Google поможет «заменить» собственных программистов: анонс ИИ-инструмента

Google поможет «заменить» собственных программистов: анонс ИИ-инструментаПравда, пока что это лишь помощник, но до полноценной замены недалеко
Компания Google представила Studio Bot - полезного помощника ИИ, созданного специально для разработчиков Android. О нем компания рассказала во время I/O 2023. Studio Bot, в основе которого лежат передовые языковые модели Codey и PaLM 2, призван помочь разработчикам в написании и отладке кода в среде разработки (IDE) Android Studio.
Фото: Скриншот Ferra.ru / Google
Хотя в настоящее время Studio Bot доступен только для американских разработчиков и находится на ранней стадии, он предлагает «уникальный опыт», напоминающий виртуальных помощников, таких как Bard или ChatGPT.
Разработчики могут задавать Studio Bot вопросы об общих API и получать советы, не делясь своим кодом. Однако Google предупреждает, что, будучи экспериментальным проектом, Studio Bot может иногда предоставлять неточную или неполную информацию.
Кроме того, Google также сообщил о планах по запуску инструмента генерации кода на основе Codey, аналогичного Copilot от GitHub, в рамках своей более широкой инициативы по внедрению искусственного интеллекта в различные инструменты и сервисы разработки.