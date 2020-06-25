Google пообещала автоматически удалять историю поиска и местоположений

Компания сообщила, что данные будут удаляться автоматически через 18 месяцев. Речь идёт об истории местоположения, приложений и поиска в части сервисов Google.

Если пользователь впервые зайдёт в настройки отслеживания действий, то ему не придётся ничего менять — опция будет включена по умолчанию. В настройках можно выбрать более короткий период хранения данных: три месяца. Кроме того, информацию в любое время можно удалить вручную.

В Google уточнили, что хранение информации пользователей допустимо, только если полезно самим пользователям: например, для поиска любимых мест на «Google Картах». Новые правила не будут применяться к Gmail, «Google Диск» и «Google Фото».