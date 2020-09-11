Google пообещала удалять из поисковой строки политические запросы

В преддверии президентских выборов в США компания изменила правила автозаполнения в поисковой строке. Google надеется исключить из поисковых предположений «прогнозы, связанные с выборами», чтобы у пользователей не возникло мыслей о превосходстве определённого кандидата.

Компания показала несколько примеров такого автозаполнения. Google будет удалять обе фразы «Вы можете голосовать по телефону» и «Вы не можете голосовать по телефону», хотя одна из них является правдивой.