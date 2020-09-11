Наука и технологии
Сегодня 14:52
Google пообещала удалять из поисковой строки политические запросы
Чтобы исключить влияние на результаты выборов
Когда вводишь запрос в поисковой строке Google, система начинает давать подсказки в виде самых популярных запросов пользователей. Как бы это странно ни звучало, иногда у компании возникают репутационные проблемы из-за этой опции. Чтобы избежать обвинений во вмешательстве в выборы в США, Google пообещала удалять из поисковой строки политические предположения.
В преддверии президентских выборов в США компания изменила правила автозаполнения в поисковой строке. Google надеется исключить из поисковых предположений «прогнозы, связанные с выборами», чтобы у пользователей не возникло мыслей о превосходстве определённого кандидата.
Компания показала несколько примеров такого автозаполнения. Google будет удалять обе фразы «Вы можете голосовать по телефону» и «Вы не можете голосовать по телефону», хотя одна из них является правдивой.