Google попыталась «отменить» суд неожиданной выплатой по антимонопольному делу

Этот шаг направлен на то, чтобы обойтись без суда присяжных и поручить решение дела судье. Google утверждает, что присяжные не смогут справиться со сложными техническими аспектами дела. Однако эксперты в области права скептически относятся к тому, что эта тактика сработает.

Министерство юстиции США (DOJ) подало в суд на Google из-за ее предполагаемого доминирования на рынке онлайн-рекламы. Минюст утверждает, что Google подавлял конкуренцию и завышал цены на протяжении более десяти лет. Google отрицает эти обвинения.

Размер суммы не разглашается, но Google утверждает, что она значительно меньше, чем первоначальные оценки правительства. Google считает, что это снимает претензии правительства по поводу ущерба и делает ненужным суд присяжных.

Минюст вряд ли отступит. Они хотят суда присяжных, утверждая, что это лучший способ привлечь Google к ответственности.