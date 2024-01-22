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Наука и технологии
Опубликовано 22 января 2024, 03:45
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Google поставил перед собой амбициозные цели на 2024 год

Гендиректор раскрывает карты
Генеральный директор Google Сундар Пичаи обозначил амбициозные цели компании на 2024 год, сделав акцент на искусственном интеллекте, персональных вычислениях и корпоративных облачных платформах. В служебной записке, разосланной по всей компании, Пичаи выделил семь ключевых направлений.

  • Создать самый совершенный, безопасный и ответственный ИИ в мире: Google продолжит инвестировать в разработку полезного, беспристрастного и надежного ИИ.

  • Повышение уровня знаний, обучения, креативности и производительности: Google сосредоточится на разработке инструментов и технологий, которые помогут людям учиться, творить и быть продуктивными.

  • Создание наиболее полезных персональных вычислительных платформ и устройств: Google будет вкладывать средства в разработку Android, Chrome и других платформ, которые облегчат людям использование компьютеров и смартфонов.

  • Предоставление организациям и разработчикам возможности внедрять инновации в Google Cloud: Google продолжит инвестировать в свою облачную платформу, чтобы облегчить предприятиям хранение, управление и анализ данных.

  • Предоставление самых надежных в мире продуктов и платформ: Google продолжит уделять первостепенное внимание безопасности и конфиденциальности в своих продуктах и сервисах.

  • Создать Google, который будет уникальным для гуглеров и всего мира: Google сосредоточится на создании более инклюзивного и справедливого рабочего места.

  • Повышение скорости, эффективности и производительности компании, а также долговременная экономия средств: Google продолжит оптимизировать свою деятельность, чтобы сделать компанию более эффективной.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#планы
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#мнение
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#Google
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