Google поставил перед собой амбициозные цели на 2024 год

Создать самый совершенный, безопасный и ответственный ИИ в мире: Google продолжит инвестировать в разработку полезного, беспристрастного и надежного ИИ.

Повышение уровня знаний, обучения, креативности и производительности: Google сосредоточится на разработке инструментов и технологий, которые помогут людям учиться, творить и быть продуктивными.

Создание наиболее полезных персональных вычислительных платформ и устройств: Google будет вкладывать средства в разработку Android, Chrome и других платформ, которые облегчат людям использование компьютеров и смартфонов.

Предоставление организациям и разработчикам возможности внедрять инновации в Google Cloud: Google продолжит инвестировать в свою облачную платформу, чтобы облегчить предприятиям хранение, управление и анализ данных.

Предоставление самых надежных в мире продуктов и платформ: Google продолжит уделять первостепенное внимание безопасности и конфиденциальности в своих продуктах и сервисах.

Создать Google, который будет уникальным для гуглеров и всего мира: Google сосредоточится на создании более инклюзивного и справедливого рабочего места.