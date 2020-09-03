Google построит собственный город в США

Технополис Middlefield Park будет находиться на территории Маунтин-Вью. Он будет занимать территорию в 16 тысяч га. Всего планируется построить шесть жилых домов с 1850 квартирами. При этом 20% жилой площади будет проходить по программе доступное жильё.

Alphabet сохранит за собой право собственности на большую часть городка, но открытые пространства будут доступны для всех. Это и парк, и база отдыха с бассейном и футбольным полем.

Конечно, такой наукоград будет предназначен в первую очередь для сотрудников Alphabet.