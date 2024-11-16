Keras быстро стал ключевым инструментом в сообществе ИИ благодаря удобному интерфейсу Python и совместимости с такими фреймворками, как TensorFlow, что сделало создание моделей машинного обучения доступным для разработчиков разных уровней, пишут СМИ.

Уход Шоле продолжает тенденцию ухода «высокопрофильных» фигур ИИ из Google. В 2023 году Джоффри Хинтон, широко известный как «крестный отец ИИ», также покинул компанию.