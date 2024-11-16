Опубликовано 16 ноября 2024, 08:151 мин.
Google потеряла еще одного пионера в области ИИ — создателя KerasФрансуа Шоле покидает компанию для создания нового стартапа
Франсуа Шоле, пионер ИИ и создатель популярного фреймворка Keras, объявил о своем уходе из Google с намерением создать новый стартап. Шоле, который представил Keras в 2015 году как высокоуровневый API для нейронных сетей с акцентом на простоту и доступность, подтвердил, что останется активным участником разработки Keras на GitHub. Его преемник, Джефф Карпентер, возглавит команду Keras в Google.
Keras быстро стал ключевым инструментом в сообществе ИИ благодаря удобному интерфейсу Python и совместимости с такими фреймворками, как TensorFlow, что сделало создание моделей машинного обучения доступным для разработчиков разных уровней, пишут СМИ.
Уход Шоле продолжает тенденцию ухода «высокопрофильных» фигур ИИ из Google. В 2023 году Джоффри Хинтон, широко известный как «крестный отец ИИ», также покинул компанию.