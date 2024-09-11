Опубликовано 11 сентября 2024, 20:151 мин.
Google потратила 10 млн долларов, чтобы стать «экологичнее»Крупномасштабное удаление углерода
Google выделила 10 миллионов долларов на осуществление сделки по улавливанию углерода, целью которой является удаление из атмосферы 100 000 тонн углекислого газа (CO2). Технологический гигант сотрудничает со стартапом Holocene, приобретая кредиты прямого улавливания в воздухе (DAC) по цене 100 долларов за тонну — это самая низкая цена на DAC, пишут СМИ.
Процесс DAC, используемый Holocene, включает в себя прохождение воздуха через водопад, обработанный аминокислотой, которая связывает CO2. Уловленный CO2 смешивается с гуанидином, образуя твердые кристаллы, которые нагреваются, чтобы высвободить чистый CO2 для хранения, а аминокислота повторно используется в процессе. Компания Holocene намерена обеспечить удаление 100 000 тонн CO2 к началу 2030-х годов.
Аналитики при этом отмечают, что нет никакой гарантии, что Holocene достигнет своей амбициозной цели, поскольку другие компании, такие как Running Tide, с трудом поддерживают свою деятельность.