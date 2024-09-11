Google потратила 10 млн долларов, чтобы стать «экологичнее»

Процесс DAC, используемый Holocene, включает в себя прохождение воздуха через водопад, обработанный аминокислотой, которая связывает CO2. Уловленный CO2 смешивается с гуанидином, образуя твердые кристаллы, которые нагреваются, чтобы высвободить чистый CO2 для хранения, а аминокислота повторно используется в процессе. Компания Holocene намерена обеспечить удаление 100 000 тонн CO2 к началу 2030-х годов.

Аналитики при этом отмечают, что нет никакой гарантии, что Holocene достигнет своей амбициозной цели, поскольку другие компании, такие как Running Tide, с трудом поддерживают свою деятельность.