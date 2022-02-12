Google потратила более 8 млн долларов на нахождение ошибок в своей продукции в 2021 году

Система VRP для Chrome снова возглавила список с суммой $3 288 000, следующим по размеру вознаграждения стал Android - $2 935 244, что значительно больше, чем $1,74 млн в прошлом году. Самая высокая в истории единоразовая выплата по программе VRP для Android была произведена за “цепочку эксплойтов, обнаруженную в Android и получившую вознаграждение в размере $157 000”.