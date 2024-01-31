Google потратила миллиарды на увольнения, а прибыль растет

Основные направления деятельности Google, включая поиск, рекламу и облачные вычисления, в 2023 году показали рост. Выручка поисковой системы составила 48 миллиардов долларов, а доходы от рекламы на YouTube выросли на 15% до 9,2 миллиарда долларов. Значительный рост наблюдался и в облачном сервисе Google Cloud, выручка которого увеличилась на 25,6% до 9,19 миллиарда долларов.

Однако причиной увольнений стали инвестиции Google в генеративный ИИ, в частности в проект Gemini. Компания сосредотачивается на разработке продуктов на базе искусственного интеллекта, что требует меньшего количества сотрудников. Помимо увольнений, Google также закрывает физические офисные помещения. Так, в 2023 году компания потратила 1,8 миллиарда долларов на сокращение недвижимости.

Продолжающееся внимание Google к искусственному интеллекту, скорее всего, приведет к новым увольнениям в 2024 году.