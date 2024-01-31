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Наука и технологии
Опубликовано 31 января 2024, 20:05
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Google потратила миллиарды на увольнения, а прибыль растет

Долгоиграющая тактика
Несмотря на высокие финансовые результаты за прошлый год, Google продолжает увольнять сотрудников, потратив 2,1 миллиарда долларов на выходные пособия и другие расходы только в 2023 году. Компания уже потратила еще 700 миллионов долларов на увольнения в январе 2024 года, что говорит о том, что это далеко не конец.

Основные направления деятельности Google, включая поиск, рекламу и облачные вычисления, в 2023 году показали рост. Выручка поисковой системы составила 48 миллиардов долларов, а доходы от рекламы на YouTube выросли на 15% до 9,2 миллиарда долларов. Значительный рост наблюдался и в облачном сервисе Google Cloud, выручка которого увеличилась на 25,6% до 9,19 миллиарда долларов.

Однако причиной увольнений стали инвестиции Google в генеративный ИИ, в частности в проект Gemini. Компания сосредотачивается на разработке продуктов на базе искусственного интеллекта, что требует меньшего количества сотрудников. Помимо увольнений, Google также закрывает физические офисные помещения. Так, в 2023 году компания потратила 1,8 миллиарда долларов на сокращение недвижимости.

Продолжающееся внимание Google к искусственному интеллекту, скорее всего, приведет к новым увольнениям в 2024 году.