Google потратит на ИИ в этом году 75 миллиардов долларов

Инвестиции Google в ИИ приносят свои плоды. Так, общая выручка компании выросла на 12% по сравнению с прошлым годом и составила 96,5 млрд долларов, при этом выручка Google Cloud увеличилась на 10% до 12 млрд долларов. Генеральный директор Сундар Пичаи намекнул на новые форматы рекламы на основе искусственного интеллекта в ассистенте Gemini и грядущие изменения в Google Search в 2025 году.

В конце 2024 года компания сделала крупные анонсы в области ИИ, включая Gemini 2.0, инструмент ИИ для «веб-исследований», и операционную систему смешанной реальности для устройств Android. Однако «другие ставки» Alphabet, в которые входит компания Waymo, занимающаяся разработкой самоуправляемых автомобилей, сообщили о снижении выручки и увеличении убытков.