Google потратит на ИИ в этом году 75 миллиардов долларов

Опубликовано 06 февраля 2025, 07:301 мин.
Google потратит на ИИ в этом году 75 миллиардов долларовВ 2025 году
Материнская компания Google, Alphabet, планирует инвестировать около 75 миллиардов долларов в 2025 году, почти удвоив свои расходы по сравнению с 2023 годом. Хотя компания не сообщила, что все эти средства пойдут на развитие искусственного интеллекта, акцент технологической отрасли на ИИ позволяет предположить, что большая часть денег будет направлена на инфраструктуру для ИИ.
Инвестиции Google в ИИ приносят свои плоды. Так, общая выручка компании выросла на 12% по сравнению с прошлым годом и составила 96,5 млрд долларов, при этом выручка Google Cloud увеличилась на 10% до 12 млрд долларов. Генеральный директор Сундар Пичаи намекнул на новые форматы рекламы на основе искусственного интеллекта в ассистенте Gemini и грядущие изменения в Google Search в 2025 году.
В конце 2024 года компания сделала крупные анонсы в области ИИ, включая Gemini 2.0, инструмент ИИ для «веб-исследований», и операционную систему смешанной реальности для устройств Android. Однако «другие ставки» Alphabet, в которые входит компания Waymo, занимающаяся разработкой самоуправляемых автомобилей, сообщили о снижении выручки и увеличении убытков.