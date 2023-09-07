Google потребует помечать созданную ИИ политическую рекламу

Google потребует помечать созданную ИИ политическую рекламуНо есть и исключения
В преддверии американских президентских выборов 2024 года компания Google предпринимает шаги по борьбе с дезинформацией, требуя от политических рекламодателей на видном месте указывать в своих объявлениях информацию об использовании сгенерированного искусственным интеллектом контента. Эта новая политика вступит в силу в ноябре.
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Согласно новым правилам, рекламодатели должны четко и ясно обозначать любой контент, измененный или сгенерированный искусственным интеллектом, в своих политических объявлениях. Хотя незначительные изменения, такие как изменение размера изображения или очистка фона, по-прежнему допустимы, контент, изображающий действия или события, которые никогда не происходили, или изменяющий реальные кадры, будет отмечен. Для обеспечения соблюдения этих правил Google будет использовать как автоматические системы проверки, так и человеческий ресурс.