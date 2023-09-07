Google потребует помечать созданную ИИ политическую рекламу

Согласно новым правилам, рекламодатели должны четко и ясно обозначать любой контент, измененный или сгенерированный искусственным интеллектом, в своих политических объявлениях. Хотя незначительные изменения, такие как изменение размера изображения или очистка фона, по-прежнему допустимы, контент, изображающий действия или события, которые никогда не происходили, или изменяющий реальные кадры, будет отмечен. Для обеспечения соблюдения этих правил Google будет использовать как автоматические системы проверки, так и человеческий ресурс.