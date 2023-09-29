Google позволит скрывать контент от своего «ненасытного» ИИ

Издатели могут включить в документацию своего сайта краулер Google-Extended, чтобы сообщить Google о запрете использования их контента для этих двух API. Этот шаг был предпринят в ответ на просьбы издателей усилить контроль над тем, как их контент используется в развивающихся приложениях генеративного ИИ.

По словам Даниэля Ромена, вице-президента Google по вопросам доверия, этот шаг крайне важен для обеспечения прозрачности и контроля, которые должны предлагать все поставщики моделей ИИ.

Генеративные чат-боты ИИ все чаще интегрируются в результаты поиска, что вызывает обеспокоенность издателей по поводу того, как их контент используется такими платформами, как Bard и Bing AI. Новая опция отказа от использования будет применяться к следующему поколению моделей для Bard и Vertex AI.