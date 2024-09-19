Google предложила продать свою площадку, чтобы закрыть антимонопольный иск ЕС

Опубликовано 19 сентября 2024, 20:431 мин.
Google предложила продать свою площадку, чтобы закрыть антимонопольный иск ЕСРекламную площадку AdX
По сообщениям, Google предложила продать свою рекламную площадку AdX в попытке решить проблемы, связанные с ее «доминирующим положением» на рынке онлайн-рекламы. Источники, знакомые с вопросом, сообщили Reuters, что европейские издатели отклонили предложение Google, аргументируя это тем, что компании придется продать больше активов, чтобы разрешить конфликт интересов в своих рекламных технологиях. Это первый случай, когда Google предлагает продать активы в ответ на антимонопольный иск.
Несмотря на предложение, Google заявляет о своей приверженности рекламному бизнесу, утверждая, что дело Еврокомиссии против компании основано на ошибочных интерпретациях конкурентного рынка. Регулирующие органы по всему миру выражают обеспокоенность тем, что Google контролирует цепочку поставок рекламных технологий и может отдавать предпочтение собственному бизнесу, создавая «несправедливое преимущество».
В прошлом году Европейская комиссия начала расследование деятельности Google в сфере рекламных технологий, а антимонопольная служба Великобритании также выразила обеспокоенность возможной монополией. Минюст США также подал иск против Google в связи с аналогичными обвинениями.