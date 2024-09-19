Google предложила продать свою площадку, чтобы закрыть антимонопольный иск ЕС

Несмотря на предложение, Google заявляет о своей приверженности рекламному бизнесу, утверждая, что дело Еврокомиссии против компании основано на ошибочных интерпретациях конкурентного рынка. Регулирующие органы по всему миру выражают обеспокоенность тем, что Google контролирует цепочку поставок рекламных технологий и может отдавать предпочтение собственному бизнесу, создавая «несправедливое преимущество».

В прошлом году Европейская комиссия начала расследование деятельности Google в сфере рекламных технологий, а антимонопольная служба Великобритании также выразила обеспокоенность возможной монополией. Минюст США также подал иск против Google в связи с аналогичными обвинениями.