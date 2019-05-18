Google предсказала итоги «Евровидения» по данным слежки за пользователями

В своём официальном заявлении Google пишет, что анализировала запросы пользователей. Компания рассказала, кто выиграл бы в конкурсе, если бы баллы странам начислялись за то, насколько активно участников от них ищут зрители из других стран.

Так, победителем в рейтинге Google оказался участник от Франции Билал Ассани. Второе место заняла группа Hatari из Исландии, а третье — российский певец Сергей Лазарев. Также у аудитории поисковика популярны участники из Нидерландов, Белоруссии, Швейцарии, Италии, Кипра, Сан-Марино и Швеции.

Интересно, что в 2017 году Google верно предсказала настоящего победителя «Евровидения», а в 2018 первое место в конкурсе занял один из лидеров рейтинга компании.